Ferrari, Mercedes, BMW… de grosses cylindrées font vrombir leurs moteurs dans un petit village en Ardenne et inquiètent les habitants (vidéo)

Un habitant du village d'Amberloup, situé dans la commune de Sainte-Ode, en Ardenne, a appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous ce dimanche vers 15h15. "En ce moment, il y a plusieurs véhicules de grosse cylindrée qui passent à des vitesses non autorisées. Ils roulent à plus de 120 km/h alors que la vitesse est limitée à 70 km/h!", nous a-t-il écrit, visiblement choqué.



Inquiets pour leur sécurité, des riverains ont d'ailleurs prévenu la police locale. Contacté par nos soins, un policier confirme les faits. "Oui on est au courant. Des habitants nous ont appelés après avoir vu plusieurs voitures rouler trop vite dans nos rues. Une patrouille se rend sur place", nous a précisé un policier de la zone Centre Ardenne.



Selon nos informations, personne n'aurait été blessé.