Florenville: 46 vaches ont été volées en pleine nuit à un agriculteur

46 vaches ont été volées entre vendredi et samedi à Laiche, un village de Florenville, a indiqué dimanche le parquet du Luxembourg. Les faits se sont déroulés entre 21h30 vendredi, quand l'éleveur a quitté ses bêtes, et 16h30 samedi, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il manquait 46 vaches.

Les vaches ont été enlevées directement dans l'étable. Les faits ont probablement généré un charroi important. Le vol est cependant passé inaperçu dans le petit village. Selon l'enquête de voisinage, de la lumière a été aperçue vers 04h00 samedi.

La salers est une race bovine française, caractérisée par sa robe de couleur rouge bordeaux. Une vache maigre à engraisser qui produit à la fois du lait et de la viande de qualité.

Notre équipe envoyée sur place a pu s'entretenir avec l'éleveur. Il n'a pas souhaité s'exprimer face caméra, mais il nous a confié avoir prévenu les marchands de bêtes de la région. Il nous a dit avoir cru être victime d'une filière venue d'Europe de l'Est. Il semblerait cependant que la piste d'un enlèvement plus "local" serait privilégiée. Il faut savoir que le prix d'une salers est d'environ 1.500 euros. Les vaches sont identifiées et bouclées. Mis à part un abattage clandestin, il sera donc difficile pour les voleurs de les revendre directement.