Grave accident impliquant un car scolaire et deux autres véhicules entre Etalle et Habay

Un accident de la route s'est produit vers 12h30 rue Bellevue, sur la N87 reliant Habay à Etalle en province de Luxembourg. Il a impliqué un bus scolaire avec 20 enfants à son bord et deux automobiles. Aucun élève n'a été blessé. Par contre, on déplore un décès et un blessé léger parmi les occupants des deux véhicules. Serge Bodeux, bourgmestre de Habay, a été joint par Guillaume Fraikin pour Bel RTL. Il nous en dit plus: "C'est une route assez dangereuse. Elle est en ligne droite, elle assez étroite. Il y a beaucoup de cotes qui cachent les véhicules qui viennent en face. Il s'agit d'un monsieur de Habay qui revenait à son domicile. Sur la route entre Etalle et Habay a vu le dépasser un semi-remorque. Il a percuté de plein fouet un autobus qui venait en face et qui transportait des enfants. Les enfants n'ont pas été trop choqués. Ils ont été pris en charge. Ils n'ont pas trop vu ce qui se passait au niveau de l'accident. La famille de la victime ainsi que son épouse ont été pris en charge par l'assistance psychologique de la zone de police."