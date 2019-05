Un accident de la route s'est produit vers 12h30 rue Bellevue, sur la N87 reliant Habay à Etalle en province de Luxembourg. Il a impliqué un bus scolaire avec 20 enfants à son bord et deux automobiles. Aucun élève n'a été blessé. Par contre, on déplore un décès et un blessé léger parmi les occupants des deux véhicules.