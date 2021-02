Depuis chez lui, Claude Balon s'échauffe sur ses platines avant le set de ce jeudi soir. Il s'estime victime d’une interprétation un peu trop rigoriste des restrictions sanitaires concernant l’horeca. Il jouera finalement ce soir depuis le café L'Enfant terrible d'Habay-la-Neuve en province du Luxembourg. Son souhait est de pouvoir amener de l’animation dans les foyers qui le suivent sur internet et le suivaient par le passé dans les soirées qu’il animait en physique. Un moyen également d'apporter un peu de soutien au tenancier qui peut voir les messages défiler pendant et après le live sur les réseaux sociaux.

Mais dans un premier temps, la police le lui a interdit, même si c’est du live virtuel. "C'est un événement internet avec 2 DJ. Mais 2 DJ qui ne mixent pas en même temps. Chacun avec leur créneau horaire et leur console. Puisque la porte de l'établissement est fermée et inaccessible au public, on ne comprend pas bien pourquoi on ne peut pas diffuser depuis cet endroit".

Un peu trop suivi à la lettre dans ce cas§ci, le règlement stipule que dans l'horeca, seul le take away est autorisé. Finalement tout le monde est tombé d’accord, il pourra mixer ce soir. Une soirée importante pour lui, d’autant que l’avenir reste sombre. "On a toujours l'espoir de reprendre mais on ne sait pas quand. On n'a pas de perspective. On a peur, on ne sait pas comment ça va aller. J'ai peur que ça ne revienne jamais".

