Habay-la-Neuve: les nageurs bientôt de retour à l’étang Remy

Des bénévoles s’activent pour restaurer le site de l’étang Remy et en refaire un lieu de baignade et de repos. Des moments d’insouciance dont se souvient l’ancien propriétaire des lieux, jusqu’à ce que la commune d’Habay-la-Neuve rachète le site. Depuis, plus rien. La nature a repris ses droits. La première "Habayniade" pour les habitants d’Habay, devrait avoir lieu 11 juillet, l’objectif étant à plus long terme d’entrer dans la liste des zones de baignade autorisées en Wallonie.