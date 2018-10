Hector, un cochon de la commune d’Athus condamné à mort, a été kidnappé

Condamné à mort dans le cadre de l’éradication de la peste porcine africaine, le cochon vietnamien du parc animalier d'Athus (Aubange), en province du Luxembourg, a été kidnappé ce vendredi en début d'après-midi, révèle le site L'Essentiel.





"Parce que ce cochon fait la joie de nos enfants!"

Connu sous le nom d'Hector, le cochon de 50 kg vit dans ce parc depuis plus de dix ans. Depuis l'annonce de sa mise à mort, les habitants d'Athus étaient très émus. A tel point qu'une pétition a été créée et a déjà recueilli quelque 4.000 signatures. "Parce qu'abattre le cochon du parc animalier d'Athus n'enrayera pas la peste porcine africaine! Parce qu'il n'est pas malade et qu'il réside dans un enclos protégé! Parce qu'il y a d'autre solution que d'abattre un animal innocent! Parce que ce cochon fait la joie de nos enfants!", peut-on lire dans cette pétition illustre l'attachement que portent de nombreux citoyens pour cet animal.





"Kidnappé vers 14h"

"Il a été kidnappé vers 14 heures", a confirmé la bourgmestre d'Aubange Véronique Biordi. Plus tôt, elle avait déclaré n'avoir rien pu faire pour éviter la mise à mort d'Hector. "La décision du ministre Ducarme est sans appel. Un arrêté ministériel a été publié ce matin avec ordre de mise à mort générale dans toute la zone concernée dont la commune d'Aubange! Nous allons être contraints et forcés, par application de la loi, de devoir procéder à l'euthanasie de notre cochon vietnamien Hector".

La bourgmestre n'a pas été en mesure de dire qui a enlevé l'animal ce vendredi.