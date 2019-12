Hollogne: un automobiliste perd la vie dans un accident

Mercredi en milieu de journée, un automobiliste de 60 ans a perdu la vie dans un accident impliquant plusieurs véhicules à Hollogne (Marche-en-Famenne). Un refus de priorité serait à l'origine de l'accident, indique le parquet du Luxembourg.





Il était aux alentours de 12h30 quand une voiture remontant la rue de Bastogne est entrée en collision avec un véhicule qui sortait d'un parking pour s'élancer sur la chaussée. Le conducteur du second véhicule, un homme de 60 ans originaire de la commune d'Ouffet, est décédé sur place. Le conducteur du premier véhicule n'a été que légèrement blessé et transporté à l'hôpital de Marche. Les pompiers de Marche-en-Famenne sont intervenus sur place, ainsi que le SMUR et la zone de police Famenne-Ardenne. Les circonstances de l'accident paraissant claires - un non-respect de priorité d'après le parquet - aucun expert n'a été mandaté sur place. La rue concernée est restée fermée à la circulation une partie de l'après-midi.