Homme inconnu retrouvé mort à Marche-en-Famenne: le reconnaissez-vous?

(c) Police fédérale

Avis diffusé à la demande de la Juge d'instruction à Marche-en-Famenne.

Le 15 mars 2020 vers 05h30, le corps sans vie d'un homme a été retrouvé dans le bois situé à proximité de l’Allée des Moineaux à On. A ce jour, cette personne n’a pas pu être identifiée. Cet homme est âgé entre 25 et 40 ans. Il est de corpulence mince, mesure 1m88 et a les cheveux brun foncé. A proximité du corps a été retrouvé une tente verte de marque "Quechua".

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.