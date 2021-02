Hotton: le corps de Corentin, un pompier bruxellois, a été retrouvé dans l’Ourthe

Le corps sans vie de Corentin Polsenaere, porté disparu depuis ce week-end après avoir été emporté par l'Ourthe près de Hotton, a été retrouvé mardi en début d'après-midi, confirme le parquet du Luxembourg. L'affaire est mise à l'instruction.

La dépouille a été localisée par un hélicoptère mardi en début d'après-midi à proximité du pont de Melreux, avant d'être remontée par des plongeurs. L'affaire est mise à l'instruction afin qu'une autopsie soit réalisée pour déterminer les causes du décès, annonce le parquet du Luxembourg. Originaire de la région bruxelloise, Corentin Polsenaere était porté disparu depuis la nuit de samedi à dimanche après avoir été aperçu emporté par le courant de l'Ourthe près de Hotton. Ses effets personnels ont été retrouvés sur les berges de la rivière, confirme le parquet. D'importants moyens ont été mobilisés pour retrouver le jeune homme, dont les zones de police Famenne-Ardenne et Condroz-Famenne, la protection civile et des pompiers. Interrompue lundi en fin de journée, les recherches ont repris mardi avec l'appui aérien d'un hélicoptère.

"Le SIAMU de Bruxelles a officiellement été informé que le corps sans vie du caporal Corentin, notre collègue disparu ce week-end, avait été retrouvé et formellement identifié cet après-midi", a déclaré Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Nous nous associons à la douleur éprouvée par la famille et les proches. Nous perdons un compagnon de route qui était très apprécié par ses pairs et par sa hiérarchie, tant comme personne que comme pompier."