Ibtissam a disparu à Libramont: l'avez-vous vue ?

A la demande du Parquet du Luxembourg, nous diffusons l'avis suivant:

Le samedi 30 mars 2019 vers 10h00, Ibtissam El Hajjaji Brahmi, une jeune fille âgée de 16 ans, a quitté son domicile situé à Libramont. Depuis elle ne s’est plus manifestée. Ibtissam est de nationalité espagnole. Elle s’exprime en français et en espagnol. Elle a de longs cheveux foncés, les yeux foncés et porte des lunettes.

Elle est probablement vêtue d’une veste noire et pourrait être en possession d’un sac blanc. Ibtissam pourrait se trouver dans la région de Visé.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.