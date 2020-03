Il s'introduisait par ruse chez des personnes âgées pour commettre des vols en province de Luxembourg: avez-vous été victime de cet individu?

La police demande aux médias de diffuser cet avis de recherche, à la demande du Parquet du Luxembourg – division Arlon .

Un homme a été arrêté le 25 février 2020 dans le cadre d’un dossier de vols par ruse chez des personnes âgées. Il a commis des faits dans les communes de: Léglise, Aubange, Arlon, Etalle, Meix-le-Tige.

L’auteur opérait de deux manières. Il se présentait au domicile des victimes et prétextait être le nouveau médecin du village ou il réclamait un bidon d’eau pour son véhicule. L’auteur est de corpulence mince, porte une barbe et a les cheveux châtain clair. Il est d’apparence soignée. Il se déplace à bord d’une BMW noire immatriculée en France.

Dans le cadre de ce dossier, les enquêteurs demandent à toute personne qui aurait été victime de cet individu dans la province du Luxembourg de se manifester auprès des services de police.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.