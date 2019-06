Ils avaient mis au point un stratagème machiavélique pour voler puis tuer un jeune couple à Ronzon: 2 hommes condamnés

La cour d'assises du Luxembourg a condamné, mardi, Radwan Elmi Galib et Sébastien Kesteman respectivement à la réclusion à perpétuité et à 30 ans de prison pour avoir commis un meurtre pour faciliter le vol sur Nathan Kettani et Vinciane Lamoot, un jeune couple tué chez lui à Ronzon (Rendeux). Leurs peines sont assorties d'une mise à disposition du tribunal d'application des peines pour une durée de 5 ans.



L'avocat général avait demandé de ne pas faire de distinction entre les deux accusés et avait réclamé la peine maximale, soit la perpétuité, à leur égard. La cour et le jury ont toutefois considéré qu'il y avait une volonté d'amendement chez Sébastien Kesteman pouvant être retenue comme circonstance atténuante.





Leur fils avait été laissé en vie



Cette appréciation explique la différence de peine entre les deux accusés, qui admettaient leur participation aux faits, mais tout en chargeant l'autre pour le double meurtre. Le 11 août 2016, Nathan Kettani avait été poignardé et Vinciane Lamoot, alors enceinte, noyée sa baignoire. Leur jeune fils, âgé de 20 mois à l'époque, avait été laissé en vie.

Les deux hommes pensaient que le couple était riche et avait imaginé le voler. Le prétexte d'un rendez-vous professionnel pour commander un lettrage de camionnettes à Nathan Kettani, graphiste indépendant, avait été inventé en vue de pouvoir le rencontrer à Ronzon.

L'ancienne compagne de Radwan Elmi Galib, Jennifer Sablon, qui avait été mêlée le lendemain des faits à des transactions avec des cartes bancaires volées aux victimes, a, elle, été reconnue seulement coupable par le jury de fraude informatique. Elle devait répondre des mêmes accusations que les deux hommes, dont le meurtre pour faciliter le vol. Elle est condamnée à 24 mois de prison avec sursis pour ce qui excède la détention préventive.