La ville de Moresnet (pays de Herve) choquée: un homme poignarde mortellement des victimes dans un restaurant (photos)

Un homme est entré dans un restaurant de Moresnet-Chapelle pour s'en prendre à des personnes avec un couteau. "On déplore des victimes", a confirmé le bourgmestre de la ville, Thierry Wimmer.

Plusieurs témoignages nous relatent, via le bouton orange alertez-nous, une agression mortelle au couteau survenue en pays de Herve. "Une dame a été poignardée dans un restaurant", nous dit-on. "On parle d'une attaque au couteau dans un restaurant, il y aura un mort et plusieurs blessés", dit un autre témoin, Justine. "Il y a même des hélicoptères", écrit Elisa.





Le bourgmestre parle d'un "drame"

Les faits se sont déroulés à Moresnet-Chapelle, dans l'entité de Plombières. Les photos montrent un important déploiement de véhicules de police et d'ambulances. Dans un message publié sur Twitter, le bourgmestre Thierry Wimmer confirme: "Malheureusement, un drame est survenu ce 22 août fin d’après-midi à Moresnet-Chappelle. Plusieurs victimes sont à déplorer. Cet acte ne présente aucun caractère terroriste et relève de la sphère privée", dit-il.

A 19h30, l'auteur avait déjà été interpellé. "Il est hors d’état de nuire et il n’existe aucun danger pour la population", a poursuivi le bourgmestre.





Un individu s'en serait pris à son ex-compagne

Actuellement, les devoirs d’enquête sont en cours pour déterminer le déroulement exact des faits.

Certains témoins évoquent le fait qu'un homme est entré dans le restaurant pour poignarder son ex-compagne ainsi que son ex-belle-mère. Ces deux personnes figureraient parmi les victimes. L'agresseur serait également décédé. Toujours selon des informations pour l'instant non confirmées, le couple était séparé depuis un an et demi, et l'individu aurait proféré des menaces sérieuses à l'encontre de son ex-compagne. Des blessés pourraient figurer parmi les personnes qui auraient tenté de s'interposer.