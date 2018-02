Incendie à Neufchâteau: la circulation interdite en centre-ville jusque vendredi

Des travaux sont programmés afin de stabiliser les bâtiments endommagés.

La circulation des piétons et des véhicules dans le centre-ville de Neufchâteau, touché par un important incendie dans la nuit de dimanche à lundi, restera interdite jusque vendredi, a indiqué mardi le bourgmestre Dimitri Fourny (cdH). Des travaux y sont programmés afin de stabiliser les bâtiments endommagés.



L'incendie, survenu lundi matin vers 02h dans un immeuble de la rue Franklin Roosevelt, s'était rapidement propagé aux habitations voisines et quatre bâtiments (deux habitations et deux commerces, dont une boulangerie) avaient finalement été touchés, avec des dégâts matériels très importants.





Un mur mitoyen "extrêmement fragilisé"

Il existait un risque de stabilité pour l'un des bâtiments, un mur mitoyen ayant été "extrêmement fragilisé". Les pompiers l'ont finalement étêté lundi soir, en retirant la partie supérieure, ce qui permet une plus grande rigidité et évite qu'il ne s'affaisse, a expliqué le bourgmestre plus tôt dans la journée.

Une entreprise d'étançonnage interviendra sur deux façades et les vitres de ces bâtiments. La circulation routière restera donc interdite au niveau du chantier jusque vendredi au plus tard.