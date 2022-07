Incendie à Vielsalm: 2 silos détruits par les flammes chez Unilin

D'importants moyens ont été déployés la nuit de dimanche à lundi pour venir à bout d'un incendie déclaré qui s'est déclaré à Unilin, une entreprise spécialisée dans la fabrication de panneaux de fibres de bois, et de bois stratifiés. Pour une raison encore indéterminée, le feu a pris dans deux silos, alors qu'ils étaient vides pour maintenance.

Plusieurs postes de pompiers ont été mobilisés lundi aux alentours de 3h30 pour intervenir sur les lieux de cet incendie. Les pompiers de Vielsalm, Stavelot, la Roche ont été appelés sur place.

Deux citernes d'eau du poste de Lierneux ont été acheminées en renfort. Les zones de secours du Luxembourg et de Liège 5, ont également été mobilisées.

En plus des moyens habituels d'extinction, des détecteurs d'incendie ont été placés dans les silos via du sprinklage et un raccordement en colonne sèche a été placé, de même qu'un système d'arrosage tout le long du convoyeur.