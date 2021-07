Dans la commune de Nassogne, le plan d’urgence a également été activé. De nombreuses rues sont fermées à la circulation pour une durée de 48 heures. C’est notamment le cas de la rue de Jemelle, à Forrières, où La Lhomme est sortie de son lit. "L’eau monte de plus en plus. Beaucoup d’habitations sont sinistrées, heureusement je ne suis pas dans la situation mais mes voisins oui", rapporte Kevin via le bouton orange Alertez-nous, avant de poursuivre : "Quand les gens marchent dans l’eau, ils en ont jusqu’aux cuisses. C’est la première fois que je vois ça, on n’avait jamais eu ça avant."

Dans l’entité de Forrières, la rue de Lesterny est aussi temporairement fermée à la circulation. Les villages de Masbourg, Ambly, Grune et Bande sont également fortement touchés et presque entièrement inaccessibles. "Ce n’est pas de manière aussi conséquente que ce que l’on peut voir du côté de Liège mais plusieurs villages sont quand même impactés", indique Marc Quirynen, bourgmestre de Nassogne.

Les risques d’aquaplaning sont importants, et la situation ne devrait pas s’améliorer dans les prochaines heures. Les autorités communales appellent donc à la prudence : "On demande vraiment aux gens d’être vigilent. On recommande aussi d’être particulièrement prudent au niveau de la circulation. Je rappelle quand même qu’il y a environ dix ans, entre Jemelle et Forrières, on a déjà eu un décès par noyade lors d’inondations car la personne avait enfreint les barrières de sécurité", insiste le bourgmestre.

Pour tenter de contenir la situation, les services communaux se trouvent actuellement sur le terrain et font leur maximum. "On est en réunion actuellement. On est en train de programmer s’il faut reloger les gens et on planifie en fonction des recommandations faites par le commandant de la zone de secours. Au niveau des scouts, la plupart termine leur camp aujourd’hui ou demain. Mais on demande à ceux qui doivent venir dans les prochains jours de postposer leur camp. On ne saura quand même pas les reloger", développe Marc Quirynen.

Le bourgmestre de Nassogne rappelle tout de même qu’il reste joignable en cas de problèmes. "Que les gens prennent contact s’ils doivent être reloger ou qu’ils ont besoin d’informations."