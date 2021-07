Inondations en province de Luxembourg: plus de 2.000 habitations touchées, de nombreuses familles victimes d’un sinistre total

En province de Luxembourg, plus de 2.000 habitations ont été touchées par les inondations, selon un décompte des éditions Sudpresse, qui note vendredi que nombreuses sont les victimes d'un sinistre total qui doivent aussi être relogées sur le long terme.



La province de Luxembourg a été particulièrement touchée par les intempéries, surtout dans le nord. Dans les communes les plus concernées, les habitations endommagées à des degrés divers se comptent par centaines et les dégâts se chiffrent à plusieurs millions d'euros. À Hotton, le bilan est lourd ce serait même le plus conséquent de la province. "On parle de 1.100 maisons touchées mais il faut aussi ajouter les centaines de caravanes", dévoile le bourgmestre Jacques Chaplier. Il reste une vingtaine de familles à reloger. A Marche-en-Famenne, "on parle d'environ 500 maisons touchées sur la commune", note Nicolas Grégoire, bourgmestre faisant fonction. "Les services de la commune et le CPAS travaillent main dans la main pour trouver des solutions à court terme pour tout le monde. Le problème, ce sont les solutions à long terme. On a entre 50 et 60 demandes de logements pour le long terme, pour des périodes allant de plusieurs mois à une année entière. Le CPAS est donc à la recherche de pistes tous azimuts, peut-être en demandant de l'aide aux autres communes". De gros dégâts sont constatés à Durbuy également, avec des centaines d'habitations impactées si on compte les maisons ainsi que les caravanes de seconde résidence. Il y a encore une cinquantaine de familles qui nécessitent une solution de relogement pour le long terme. Toutes les habitations de la traversée de Rendeux ont aussi été touchées. "Ainsi que des dizaines d'autres maisons dans des villages de la commune", explique le bourgmestre Cédric Lerusse. Erezée faisait également partie de ces communes impactées. "Globalement, une cinquantaine d'habitations sont concernées", estime le bourgmestre Michel Jacquet. Du côté de La Roche, plus de 350 habitations sont concernées. "Même si je pense que ce chiffre doit être revu à la hausse si on tient compte des secondes résidences", ajoute Guy Gilloteaux, bourgmestre de La Roche. Enfin, à Nassogne, le bourgmestre Marc Quirynen parle de 450 habitations touchées. "Soit, environ 1.350 habitants concernés", dit-il. Une douzaine de familles ont dû être relogées Toutes ces communes doivent en outre entreprendre des travaux sur les voiries.