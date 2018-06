Karapet Voskanyan, 41 ans, a disparu à Durbuy, alors qu'il était résident dans un centre de vacances: l'avez-vous vu?

A la requête du Parquet du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, la police demande de diffuser l'avis suivant.



Le lundi 04 juin 2018 vers 18h30, Karapet Voskanyan, un Anversois âgé de 41 ans, a quitté le centre de vacances "Mont des Pins" à Durbuy. Depuis, il ne s'est plus manifesté.

Monsieur Voskanyan était censé rester dans cette résidence de vacances jusqu'au 11 juin ; sa valise est toujours dans sa chambre.

Karapet Voskanyan est de corpulence normale et mesure entre aux environs d'1m70. Il a les cheveux noirs, les yeux foncés et un menton en pointe.





Aucune description vestimentaire n'a pu être établie. Il s'exprime en néerlandais, en anglais et en arménien. Cette personne peut paraître confuse et désorientée.

Si vous avez vu Karapet Voskanyan ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30300.

Vous pouvez également envoyer vos témoignages via l?adresse avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis se trouve sur le site www.police.be.