L’abbaye d'Orval révèle un SECRET enfoui depuis le 16ème siècle (vidéo)

Ces dernières semaines,à l’abbaye d’Orval, des archéologues de la Région Wallonne ont profité du calme et de la fermeture des lieux due au confinement pour mener des fouilles. De gros travaux à la pelle mécanique ont pu être entamés quand tout à coup, une apparition inattendue a eu lieu...

Sous des tonnes de terre, des travaux ont permis de découvrir un couloir du 16ème siècle en belles pierres jaunes avec des chapiteaux sculptés en excellent état.

Denis Henrotay, archéologue de l’agence wallonne du patrimoine : "Il y a encore les enduits à l’intérieur donc c’est encore assez frais. C’est assez différents des ruines actuelles qui sont à l’air depuis des dizaines d’années", commente l'expert.

L’aile découverte a été ravagée par un incendie en 1637. Elle a pu servir d’infirmerie, mais pour Eric Hanse, architecte, elle était peut-être destinée à des copistes : "C’est tout-à-fait probable que le scriptorum ait pu se trouver dans cette pièce, puisque l'on était près du chauffoir, et qu’en hiver, il fallait chauffer les encres pour qu’elles ne gèlent pas et autre. » D’ici un an, ce couloir sera inclus dans la visite de l’abbaye qui remontra loin dans le temps, comme l’indique le frère Xavier, économe de la communauté : "Les visiteurs traverseront d’abord le cœur cistercien médiéval avec la très belle rosace du 12ème siècle". Pour terminer par le monastère construit au 18ème siècle. Le couloir sera ensuite protégé par une dalle, surmontée par une pelouse.