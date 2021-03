L’approvisionnement en eau enfin sécurisé pour les villages du Sud d’Arlon

C'est la fin des problèmes d’alimentation en eau pour 14 000 foyers répartis dans plusieurs villages du sud d’Arlon et de Messancy. La Société Wallonne des Eaux et Idelux viennent de réaliser plusieurs gros chantiers qui sécurisent toutes les réserves d’eau, et garantissent leur qualité. L’investissement de 5.3 millions € a permis la construction d’un nouveau réservoir de 1.000 m3, d’un nouveau puits de captage à Wolkrange, d’une interconnexion entre les sites permettant de sécuriser l’approvisionnement en eau dans une zone où des problèmes se posaient régulièrement, d’une station de traitement et d'une modernisation de certains captages. Au total, 5.5 kilomètres de conduites posées pour toutes les connexions.

Le problème existe depuis des années et s’est encore renforcé lors des sécheresses ces derniers étés avec des variations de pression, peu d’eau au robinet, voir des coupures et de l’eau parfois rougeâtre ou brune. L’évolution démographique de la région compliquait aussi la situation. Par ailleurs, la capacité de production était trop réduite, avec beaucoup de captages, à sec en cas de sécheresse et qui peuvent se polluer en cas de fortes précipitations.

Ces chantiers de sécurisation vont se poursuivre ces prochains mois en Luxembourg avec notamment des investissements sur Durbuy, la valorisation de la station de Bras à Libramont et la reprise du réseau d’eau de la commune de Saint-Hubert.