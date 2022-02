L'Arduenna Gin, le gin bio aux saveurs des Ardennes créé par deux amis

Deux jeunes ardennais viennent de créer et lancer un gin assez original, clairement typé terroir ardennais et bio. Et la demande est plutôt au rendez-vous

Deux amis rêvaient de créer leur propre boisson à la sauce locale, Martin Bertrand et François Hutin viennent de lancer Arduenna Gin, un gin bio qui sent bon le terroir ardennais. À bientôt 30 ans, les deux ardennais employés dans la finance ont pendant des mois réfléchi à créer un gin typé qui sent bon leur région, une région que tout le monde connait et apprécie. Mais d'avantage connue pour ses bières et ses salaisons.

Pensé dans les moindres détails

Et ils ont pensé leur Arduenna Gin dans les moindres détails. Des ingrédients ardennais (sapin, mirabelle et fleur de sureau) à l’aspect des bouteilles vertes évoquant la forêt, avec reflets cuivrés faisant penser aux magnifiques couchers de soleil dans la région.

Visiblement, la boisson plaît. Les créateurs ont vendu en un mois ce qu'ils pensaient vendre en un an.