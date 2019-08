L'eau, contaminée depuis trois jours par des bactéries à Torgny, est à nouveau potable

Déclarée impropre à la consommation en raison des violents orages qui se sont abattus en province du Luxembourg la semaine dernière, l'eau de distribution du village de Torgny, dans la commune de Rouvroy, est à nouveau potable, a-t-on appris vendredi auprès de la bourgmestre Carmen Ramlot.

"Je viens d'apprendre que l'eau était de nouveau potable. Nous allons distribuer un toutes-boîtes pour lever l'interdiction de la consommer", a indiqué la bourgmestre vendredi en début d'après-midi.

Le 13 août dernier, la commune de Rouvroy publiait une déclaration de non potabilité de l'eau de distribution à cause des orages qui s'étaient abattus sur la région quelques jours auparavant. "Énormément d'eau était tombée en peu de temps", a ainsi expliqué la bourgmestre. "À l'image d'un vase trop rempli, les alluvions sont allées se déposer dans l'eau de distribution et on a légèrement dépassé le taux d'entérocoques autorisé sur le réseau de Torgny."

Les riverains ont alors reçu la consigne de ne pas boire l'eau du robinet, ni de l'utiliser pour la cuisine ou le brossage des dents sans une ébullition préalable d'au moins 5 minutes. Outre le traitement de l'eau et la purge des canalisations, la commune a organisé plusieurs distributions d'eau potable pour les habitants de Torgny. Vendredi, les dernières analyses ont indiqué un retour à la normale de la situation. L'eau qui s'écoule du robinet est à nouveau potable.