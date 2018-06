Les élèves de l'école de Longeau évacués à Messancy: un homme s'est retranché dans sa maison

Des témoins ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous pour signaler la présence de policiers dans la rue d'Athus, à Messancy, en province de Luxembourg. L'école communale de Longeau se trouve dans cette rue. Selon nos informations, l'établissement a été évacué. "La police a bloqué la rue dès 8h30. Elle est toujours bloquée en ce moment", nous a expliqué Martine, une habitante de la rue, vers 9h30. "Les enfants de l'école ont été évacués", nous a-t-elle indiqué. Une information qui a été confirmée par nos sources.



La phase communale d'urgence a été déclenchée dans le village de Longeau en raison de l'intervention de la police dans le cadre d'une dispute conjugale entre un homme et une femme, a annoncé la commune de Messancy. Selon l'Avenir, l'homme aurait porté une ceinture d'explosifs et se serait retranché. L'homme a été interpellé et la femme prise en charge par les services de secours. La commune précise qu'un périmètre de sécurité de 200m est établi autours de la zone et que toutes les maisons ont évacuées, ainsi que les élèves de maternelle et primaire de l'école du village. Ils sont pris en charge par le CPAS de Messancy. Les lignes du TEC et ferroviaires sont également coupées.