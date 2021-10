La bourgmestre de Neufchâteau annonce sa démission sur Facebook

La bourgmestre de Neufchâteau Michèle Mons Delle Roche a décidé de remettre sa démission de son poste et de désormais siéger comme indépendante, a-t-elle annoncé vendredi via son compte Facebook.

"Les valeurs véhiculées par la liste 'Pour Vous' ne correspondent plus aux miennes. Je souhaitais une nouvelle gouvernance mais rien n'a changé actuellement, sauf les protagonistes. J'ai voulu mettre en place des projets et rien n'avance comme je le souhaitais car il y a trop de freins. Enfin, je ne peux continuer ainsi au péril de ma santé face aux grossièretés, aux injures et à la vulgarité auxquelles je suis confrontée depuis plus d'un an", a-t-elle écrit.

Michèle Mons Delle Roche était devenue bourgmestre de Neufchâteau en mai 2020. Sa prise de fonction faisait suite à une longue période d'affaires courantes. Celle-ci était consécutive à l'organisation d'un nouveau scrutin communal en juin 2019 après l'annulation de celui d'octobre 2018 sur fond de suspicion de fraude électorale.

De son côté, le président du conseil communal, Philippe Bruliau, autre élu 'Pour Vous', a aussi annoncé sur le même réseau social son intention de siéger comme indépendant. L'actuelle majorité se retrouve donc minoritaire sur papier.