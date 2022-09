La commune de Tintigny insulte les pollueurs avec un panneau choc: "Il y a un double sens"

Dans le cadre de son plan local de propreté, la commune de Tintigny fait passer un message très explicite aux pollueurs. 10 panneaux sont installés durant toute cette semaine un peu partout dans la commune, ils sont porteurs d'un message clair.

"La volonté était de s'adresser surtout aux lanceurs de déchets qui passent en voiture. Il fallait donc un message court et percutant", explique Benjamin Destrée, l'échevin de l'environnement. "Je pense que l'objectif est atteint. En plus, il y a un double sens. On peut lire "sale can" ou "sale con" en fonction de comment on lit les choses", ajoute-t-il.

Si les dépôts sauvages sont un peu moins nombreux au bord des routes ces dernières années, Tintigny, comme d’autres communes, constate encore un type de déchets toujours très présent : les canettes, principalement de boissons alcoolisées ou énergisantes.

En plus du travail de propreté des ouvriers communaux, les bénévoles ont encore récolté pas moins de 100 sacs de 240 litres de déchets l’an dernier. Soit 24.000 litres.

La commune de Tintigny et ses villages sont traversés par de nombreuses routes régionales et communales, et connaissent un flux important de véhicules, environ 10 000 par jour.