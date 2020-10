La Croix-Rouge de Luxembourg est à la recherche de bénévoles: "Avec l’approche d'une seconde vague, on est dans une situation difficile"

Dans la province de Luxembourg, la Croix rouge lance un appel aux bénévoles pour le transport non-urgent de personnes. A l'heure actuelle, le besoin en chauffeurs bénévoles est criant.

Habituellement, 240 volontaires de la Croix-Rouge circulent avec une quarantaine de véhicules pour le transport non-urgent de personnes. Cependant, cette année, il y a un manque de chauffeurs-bénévoles disponibles. Lors de la première vague, certains bénévoles âgés et ou à risque ont été écartés. Tous n'ont pas repris en juin et d’autres ont arrêté d’eux-mêmes pour se protéger ou protéger des proches à risque.

La Croix Rouge de la province de Luxembourg lance donc un appel aux bénévoles. "Avec l’approche d'une seconde vague, on est dans une situation difficile", explique Jean-Luc Bouillon, président de la maison Croix-Rouge d’Arlon. Elle recherche assez rapidement une trentaine de chauffeurs: deux à trois volontaires pour chacune des 16 maisons Croix Rouge de la province et six à Arlon. La mission du bénévole consiste à assurer le transport en "véhicule sanitaire léger". et amener des patients, dont l’état de santé ne nécessite pas un transport en ambulance, vers les hôpitaux (soit pour des consultations, des dialyses, des chimiothérapies ou tout autre traitement régulier). Il peut s’agir aussi de patients se déplaçant en chaise roulante qui nécessitent un véhicule adapté.

Le manque de mobilité constitue parfois un frein à l’accès aux soins de santé. Par ailleurs, les transports en commun ne sont pas assez développés dans cette région rurale très étendue. Tout patient qui doit se rendre dans un lieu de soins, qui ne sait pas faire le trajet seul (pour raisons médicales, économiques ou autres) et dont l’état de santé ne nécessite pas un transport en ambulance, peut faire appel à la Croix-Rouge pour l’accompagner.

Plusieurs conditions pour devenir chauffeur

Quelles sont donc les conditions pour devenir chauffeur bénévole?

- il faut être titulaire d’un permis B ou supérieur

- avoir le sens du contact humain, bienveillance et empathie envers les bénéficiaires. Discrétion

- avoir de la ponctualité et une bonne présentation

- adhérer aux 7 principes fondamentaux de la Croix-Rouge

Tout chauffeur est soumis à une sélection médicale et doit présenter un extrait de casier judiciaire. Il recevra ensuite une formation pratique. Le bénévole doit pouvoir être disponible une demi-journée par semaine, au minimum.

Toute personne volontaire peut envoyer un mail à cette adresse-ci : VolontariatprovinceLuxembourg@croix-rouge.be