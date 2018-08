Un camion roulant vers Liège sur la E25 passe à travers la berne centrale, percute un camion et finit sa course dans le fossé

Le dépannage va sans doute durer toute la journée.

C'est un problème routier de longue durée qui nous a été signalé via le bouton orange Alertez-nous, puis rapidement confirmé par la police.

Un accident impliquant un camion et une voiture s'est produit sur l'autoroute E25 Liège-Neufchâteau à hauteur de Houffalize/Mabompré. L'autoroute a dû être fermée durant un moment à la borne kilométrique 67 vers le Luxembourg.

Un poids-lourd transportant de la farine roulait vers Liège et le conducteur s'est vraisemblablement endormi : il a traversé la berme centrale et est allé percuter un camion transportant du jus d'orange dans l'autre sens vers Neufchâteau, nous indique notre journaliste RTLinfo sur place, Vincent Jamoulle. le chargement de farine est resté sur la chaussée tandis que la cabine du camion a terminé sa course dans le fossé qui longe l'autoroute. Par miracle, aucun des deux chauffeur n'est blessé.

La police prévient : le dépannage va prendre beaucoup de temps, étant donné qu'il va falloir sortir le camion du fossé. Actuellement, on ne passe que par la bande de gauche vers Neufchâteau et on roule sur les deux bandes vers Liège.