Un accident s'est produit sur l'autoroute E411 Luxembourg-Namur ce matin à 10h15. Un véhicule a percuté un camion-tampon à l'entrée d'un chantier à hauteur de Jehonville. De longues files se sont formées et un second accident s'est alors produit dans les files, à hauteur de Verlaine. Un camion a percuté une voiture et a pris feu, obligeant de fermer les deux sens de l'autoroute en raison des fumées qu'il dégageait. Des déviations sont en place.