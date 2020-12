La E411 fermée suite à un accident impliquant 2 camions

Un accident impliquant deux camions s'est produit tôt mercredi matin sur l'autoroute E411 en direction de Luxembourg, à hauteur de Wolkrange (Messancy, province de Luxembourg). L'autoroute est fermée à la circulation vers le Grand-Duché.



L'un des deux camions transportait des "peintures et dérivés", d'après le site Inforoutes.be. Une fuite est évoquée.

L'accident crée des embouteillages. Vers 07h50, on comptait 7 km de file entre Hachy (Habay) et Wolkrange. Une déviation a été mise en place via la sortie 31 "Arlon" et la N82 vers Virton puis direction Aubange.

La police fédérale de la route demande aux usagers d'éviter le centre d'Arlon, "qui est totalement saturé".