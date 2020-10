La flèche de l’église Saint Martin d’Arlon est arrivée

Une étape importante dans la restauration de l'église Saint Martin d'Arlon, l'une des plus belles de style néogothique en Belgique. La première partie de l'imposante charpente de la flèche a été posée à 30 mètres du sol. Une flèche considérée comme la petite sœur de celle de Notre Dame de Paris. Un gros morceau de 10 tonnes et 8 mètres de long en bois de chêne local. La flèche mesurera 32 mètres de haut. Le chantier devrait encore durer des années avec la restauration de la toiture et de la tour.