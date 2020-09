La police évacue 200 participants à une fête illégale à Houffalize: "Toutes les identités ont été relevées et des PV ont été dressés"

Dimanche matin, les services de police ont procédé à l'évacuation d'une rave-party de près de 200 participants dans les bois de Wibrin (Houffalize). Une information relayée dimanche par le groupe Sudpresse. De nombreux procès verbaux ont été dressés pour infraction à la réglementation Covid notamment, confirme la zone de police Famenne-Ardenne.

La fête clandestine rassemblait entre 150 et 200 participants originaires des quatre coins de la Belgique, mais aussi de France et des Pays-Bas, d'après le bourgmestre de Houffalize Marc Caprasse. Ce sont des gardes champêtres qui l'ont découverte dimanche matin lors d'une patrouille. "Toutes les identités ont été relevées et des procès verbaux ont été dressés en termes d'environnement, d'infraction à la réglementation Covid et d'infraction au règlement général de police", indique la commissaire Jacqueline Martin.

La zone de police Famenne-Ardenne est intervenue sur place avec l'appui du Département de la Nature et des Forêts, de la police fédérale, de la police de la route et de la zone Centre-Ardenne. L'évacuation du site s'est terminée en fin de matinée. Outre les amendes administratives pour tenue d'un événement non-autorisé, les participants s'exposent à des transactions pénales ou des poursuites judiciaires, en fonction du sort que le parquet réservera à leur dossier.