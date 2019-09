La Roche-en-Ardenne: une école abaisse de 5 minutes la durée des cours pour créer une 9e heure

A La Roche, l'Institut du Sacré-Coeur de La Roche-en-Ardenne a décidé de changer le rythme des horaire de classes. Des périodes durent 45 minutes au lieu de 50, ce qui permet de créer une 9ème heure sur la semaine pour tout autre chose que les maths et le français. "On a demandé aux élèves ce qu'ils aimeraient faire d'autre à l'école et ils nous ont donné toute une série de suggestions. On a fait des choix et on va proposer des choses très variées, à la fois extérieures comme du jardinage par exemple, à la fois culturelles comme l'histoire du cinéma, à la fois artistique comme du dessin", indique la directrice Malorie Jacques.