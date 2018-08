La soeur de Valérie, mortellement poignardée à Plombières, prend la parole durant les funérailles: "Ce détraqué t'emprisonnait et te manipulait"

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies ce lundi en l'église de Welkenraedt pour rendre hommage à Lucie et Valérie Leisten. Mère et fille ont été mortellement poignardées, le 22 août dernier, dans le restaurant familial situé rue de la Chapelle à Moresnet. L'auteur de la tuerie est un ex-compagnon de Valérie.

Lors d'une cérémonie d'une heure trente, les proches des deux victimes ont pris la parole pour rendre hommage à Lucie et Valérie Leisten, tuée par l'ex-compagnon de Valérie. Avec les nombreuses personnes présentes, les amis et la famille des défuntes ont partagé des souvenirs. Dans un texte qu'elle avait écrit, la soeur de Valérie est aussi brièvement revenue sur la personnalité de l'auteur des faits. "Tu vivais dans une prison avec ce fou détraqué qui te manipulait et qui t'a empêchée de vivre pendant toutes ces années."

D'autres proches de la famille ont aussi évoqué des anecdotes et des souvenirs vécus au sein du restaurant familial tenu par Lucie et par Valérie. Lors de la cérémonie, les proches des deux victimes ont eu une pensée pour les quatre personnes qui ont tenté de s'interposer au moment des faits.