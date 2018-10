La vengeance est un plat qui... : les bureaux d'Ice-Watch vont quitter le centre de Bastogne

Jean-Pierre Lutgen, le CEO d'Ice-Watch, a confirmé à L'Echo sa volonté de déménager ses bureaux du centre de Bastogne, rapporte le quotidien mardi.

Jean-Pierre Lutgen avait assuré qu'en cas de défaite aux élections, il déménagerait le siège de sa société situé en plein coeur de Bastogne, sur la place Général Mc Auliffe. L'homme d'affaires a confirmé à L'Echo sa volonté de déménager du centre vers le zoning de Bastogne, où il possède déjà un vaste entrepôt, d'ici la fin de l'année au plus tard. Jean-Pierre Lutgen a également confié que ses employés avaient toujours émis le souhait d'émigrer vers le Grand-Duché du Luxembourg. "Toute la province du Luxembourg est sous assistance du Grand-Duché, je suis le seul à avoir résisté", a-t-il expliqué. Il précise qu'il cherche à reloger ses bureaux dans une zone où il y aura moins de problèmes administratifs. "On va réfléchir à un endroit plus accueillant, tout en gardant les équipes en place", a-t-il encore ajouté.