La ville d'Aubange offre une stage de blocus gratuit pour les élèves du secondaire: "On sait que les cours particuliers, ce n'est pas toujours donné"

Les deuxièmes sessions vont bientôt commencer pour certains élèves du secondaire. Pour les aider, la ville d'Aubange, en province de Luxembourg, organise un stage de blocus pendant 2 semaines. Les étudiants y bénéficient, gratuitement, des conseils de profs bénévoles et de coachs spécialisés.

Dans la salle d’étude d’Aubange, les élèves annoncent la matière qu’ils travaillent à l’aide de cartons de couleur. "On a plusieurs petits cartons avec les matières, quand on en écrit une, on la pose sur le coin de la table comme ça les professeurs voient quelle matière on étudie et peuvent se diriger vers nous si on n’ose pas aller vers eux", explique Chléa, élève en 4e secondaire à l’ISMA-Arlon. Ce système est efficace pour les étudiants timides. Les autres peuvent directement consulter des professeurs, tous bénévoles.





Etude et conseils de 9h à 13h



La seconde session est une hantise pour les trente jeunes qui participent à ce stage. Pour eux, tout est donc mis en place, de 9h à 13h, pour optimiser l’étude, et ce, gratuitement. "On y tient, parce que si justement, on commence à mettre un prix, ça va être un frein pour certaines bourses. On sait que les cours particuliers, ce n’est pas toujours donné. On remercie vraiment l’équipe de bénévoles qui viennent pour aider les jeunes pendant deux semaines", insiste Maruska Lambert, employée au service jeunesse de la commune d’Aubagne.





Plus de 75% de réussite



De la confiance en soi à l’organisation de son programme d’étude, tout est prévu pour aider les élèves à réussir leurs examens. L’accent est aussi porté sur une alimentation de qualité. Depuis quatre ans, le taux de réussite de ce stage dépasse les 75% pour la session septembre. Cette initiative pourrait donc inspirer plusieurs autres communes en Belgique.