Le biblio-ludobus fait peau neuve et revient en province de Luxembourg

Après un an et demi d’inactivité, le service de prêt itinérant biblio-ludobus reprend du service cette semaine en Province de Luxembourg. Un service qui revient, sous une nouvelle forme, plus adaptée aux demandes, après de longs mois d'attente pour de nombreux utilisateurs souvent plus isolés en milieu rural.

Fini l’encombrant et vieillissant bus. Désormais, ce sont des camionnettes qui sillonnent les communes et villages à la rencontre du public. Elles s'y rendent une fois par mois dans les communes qui en ont fait la demande. Il s'agit d'un partenariat entre la commune, la province et sa bibliothèque centrale.

Des haltes sont également effectuées chaque mois sur les places de villages et ou dans les écoles. Le biblio-ludobus était à Messancy ce jeudi matin. La commune en a fait la demande pour rendre la lecture plus accessible et élargir l'offre des deux petites bibliothèques locales.

Un vaste choix de romans, BD, jeux de société...

A bord de ces camionnettes, plus de 5.000 documents divers sont disponibles directement ou sur commande. Petits et grands peuvent y retrouver un vaste choix de romans avec les best-sellers et les prix littéraires. Mais aussi des livres sur la cuisine, les voyages, le jardinage, la pédagogie, l'apprentissage des langues... Des revues générales et plus spécialisées. On y retrouve aussi des BD pour les amateurs et bédéphiles, des jeux de société et d'apprentissage, des jeux géants pour l’organisation de fêtes.

Et avec la nouvelle configuration des vans, selon les demandes, il est possible à tel endroit de faire passer un véhicule rempli uniquement de jeux, ailleurs, uniquement des livres, sur telle ou telle thématique, pour telle ou telle tranche d’âge, bref, de moduler selon les demandes. Les étagères se bougent d’ailleurs très facilement.

Autre nouveauté, désormais, tous les livres, jeux et supports peuvent être commandés dans les biblio-ludobus ou en ligne sur le catalogue provincial (bibliothèque centrale). Et l’on peut venir retirer sa commande près de chez soi (sans attendre le passage du biblio-ludobus dans sa commune 1 mois plus tard) dans une des bibliothèques du réseau.

Le prêt est gratuit pour tous.