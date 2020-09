Le bourgmestre de Wellin vilipendé après une publication sur Facebook cherchant un chauffeur bénévole

Le bourgmestre de Wellin, Benoît Closson, a enflammé la toile après une publication postée sur Facebook. Victime d'un accident, il ne peut plus conduire et il demandait si un bénévole pouvait lui servir de chauffeur à bord de sa Tesla. Un véhicule haut de gamme. Un détail qui a suscité un tollé de critiques... Benoît Closson regrette. Joint par téléphone, il répond:"Je reçois beaucoup de messages de haine, des insultes, que ce soit en messages privés, sur mon mur, des gens ne me veulent pas apparemment du bien. Alors que ce message ne leur était pas du tout adressé. Et chez nous, le bénévolat, on sait ce que c'est. Le bénévolat est ouvert à tout le monde sans distinction. Je peux comprendre qu'avoir mis entre parenthèse la marque de la voiture qui est inaccessible à beaucoup de personnes, c'est maladroit. Je l'entends bien et si c'était à refaire, je ne le ferai pas. Il n'y a pas de condescendance de ma part. Les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas du tout comme cela."