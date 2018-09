Le braqueur du Colruyt de Bastogne arrêté quelques heures après grâce aux caméras de surveillance

Un braquage a été perpétré au magasin Colruyt de Bastogne, mercredi peu avant 17h00, par un individu seul, a indiqué le parquet. L'homme a pu être interpellé à son domicile mercredi vers 19h00.



L'individu est entré dans le magasin peu avant 17h00 et a empoigné l'un des caissiers, puis l'a menacé avec un couteau en lui demandant la caisse. Le contenu - environ 300 euros - lui a été remis par un autre caissier. L'homme a ensuite pris la fuite. Les caméras du magasin ont tout filmé et l'homme a pu être interpellé à son domicile. Le couteau utilisé lors des faits a été retrouvé sur place et le suspect est en aveux. Il s'agit vraisemblablement d'un toxicomane avec des dettes ou en état manque.