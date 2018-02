Le cadavre calciné d'un homme de 32 ans découvert dans une cave à Les Hayons (Bouillon)

Le cadavre partiellement calciné d'un jeune homme de 32 ans a été découvert dans la cave d'une habitation à Les Hayons, un village de la commune de Bouillon, rapportent mercredi les journaux L'Avenir, ainsi que Sudpresse. La découverte a eu lieu mardi, et les autorités judiciaires de l'arrondissement du Luxembourg, ainsi que le labo de la police scientifique, se sont rendus sur place dans l'après-midi.



Le corps gisait sous une couverture et des sacs plastiques, précisent L'Avenir et Sudpresse. L'homme aurait occupé les lieux précédemment. Sudpresse évoque la découverte d'une tronçonneuse non loin du corps. Celui-ci porterait des traces de coups, et d'une possible tentative de décapitation, des marques de lacération prononcées ayant été observées au niveau du cou. L'identité de l'homme n'a pas été communiquée, et une autopsie est en cours. Le parquet du Luxembourg devrait communiquer davantage d'informations mercredi.