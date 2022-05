Le club de Hockey d'Arlon a inauguré son nouveau terrain conforme aux normes internationales

Le club de hockey d’Arlon a inauguré ce samedi son nouveau terrain, situé à la sortie du village de Waltzing. Ces toutes nouvelles installations comprennent un terrain, un clubhouse avec 4 vestiaires et un parking.

Ce terrain a été officiellement homologué ces derniers jours. Il permet aux hockeyeurs d’évoluer selon des normes internationales. Ce terrain irrigué par un système de récupération d’eau de pluie, est bien plus rapide que le terrain sablé utilisé jusqu’ici.

Oliver Sélis, président de l'Arlon Hockey Club, explique que ces nouvelles infrastructures impliquent de grands changements: "En terme de rapidité de jeu, en terme d'amortie, c'est vraiment important. Ce terrain permettra d'avoir également davantage de temps de jeu."

Pour le club, avoir un nouveau terrain était un passage obligé pour passer à un niveau supérieur et aller titiller l’élite du hockey belge. Ce nouveau terrain offrira aussi plus de disponibilité, de stages et une meilleure préparation des équipes durant l’été grâce à un accès permanent au terrain.

Le montant global de l’investissement s'élève à 3.5 millions d’euros, en partie subsidiés par Infrasports. Le restant est supporté par la ville d’Arlon et par le club.