Le corps d'un jeune homme de 17 ans retrouvé sans vie aux abords de la gare de Libramont

Le corps d'un jeune homme de 17 ans a été retrouvé sans vie, samedi matin, aux abords de la gare de Libramont, à proximité des voies. La cause accidentelle à la suite d'une chute est retenue, a indiqué samedi le parquet du Luxembourg.



La découverte a été faite par la police après que les proches du jeune homme ont donné l'alerte. Un message de recherche lancé par la sœur de la victime circulait aussi via les réseaux sociaux. Selon elle, son frère a disparu alors qu'il était à la fête foraine non loin du site de la Foire agricole de Libramont. Le parquet ainsi que la laboratoire et un médecin-légiste sont descendus sur les lieux de la découverte du corps.