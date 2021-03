Le dolmen d’Oppagne vandalisé: des visiteurs ont fait un feu à l'entrée du monument

Le dolmen d’Oppagne, vieux de 5000 ans, a été vandalisé. Un feu a été allumé à l’entrée de cette tombe collective qui date du néolithique. Ce geste insensé désole la Maison des mégalithes de Wéris en charge de la protection de ce site classé. Une plainte va être déposée.

C’est un monument plusieurs fois millénaire et classé, le dolmen sud du village d’Oppagne a été vandalisé il y a quelques jours. Dolmen qui fait partie de la suite de mégalithes de Wéris.

Le dolmen sud d’Oppagne a été découvert en 1888. Il s’agit d’une allée couverte entourée de quatre chênes et cinq menhirs, le dolmen est constitué de 16 pierres. L'ensemble mesure 10 mètres sur 5 mètres. Il s’agit donc d’un dolmen, d'une tombe collective (renfermant plusieurs individus) qui date du néolithique et est âgée d’environ 5.000 ans. Un dolmen composé de plusieurs blocs en pierre poudingue (une sorte de béton naturel local de l’époque, composé de galets de grès, de quartzite et de silex enrobés dans du grès).

Un feu et des galets brisés

Des personnes mal intentionnées et/ou inconscientes ont fait un feu à l’entrée du monument et brisé et arraché plusieurs galets des pierres. De la peinture apparait également à l’intérieur du dolmen. L’entrée de l’édifice porte des traces probablement irrémédiables. Si les spécialistes espèrent pouvoir gommer les traces de feu, les pierres cassées ne pourront être réparées.

Un geste qui désole au plus haut point la Maison des mégalithes de Wéris qui s’occupe de protéger et de proposer des animations et visites du site. Ses responsables et archéologues qualifient l’acte d’irresponsable. Le site, classé patrimoine majeur de Wallonie, n’est pas un terrain de jeu. Ce site appartient à la Région wallonne. Ses archéologues ont été prévenus.

Une plainte devrait être déposée à la police. Difficile de sécuriser plus le site situé au milieu des champs et très apprécié des touristes. Une réflexion est en cours pour améliorer la sensibilisation, l’information et la signalisation aux abords du dolmen. Les mégalithes de Wéris sont visités chaque année par de nombreux touristes et écoles.