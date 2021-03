Le Fourneau Saint-Michel cherche à se redynamiser: un appel à candidatures est lancé

Le domaine qui regroupe une trentaine de maisons rurales des 18ème et 19ème siècles reste toutefois la propriété de la province. C'est l'un des seuls sites wallons classés 2 étoiles dans le guide vert Michelin.

C'est un véritable joyau patrimonial de la province de Luxembourg. Ici, sur une quarantaine d'hectares, en plein coeur de la forêt de Saint Hubert, plus de 30 petites maisons ou lieux emblématiques représentant des sous régions rurales de Wallonie ont été réimplantées. Elles témoignent de la vie du 18ème et 19ème siècles. La province, propriétaires des lieux, cherche aujourd'hui à leur donner un nouveau souffle...

"La procédure qui est lancée ici, c'est la procédure pour mettre en exploitation, à un partenaire privé qui est spécialisé dans le domaine. Et donc lui aura vraiment à charge de dynamiser l'exploitation du site mais la province, non seulement, reste propriétaire. Mais elle aura encore à charge tout ce qui est maintenance et entretien du site", explique Denis Libens, chef de service à Idelux projets publics.

Le Fourneau St Michel, qui abrite aussi le musée du Fer, est l'un des seuls sites wallons classés 2 étoiles dans le guide vert Michelin. Les plans d'affaires sont à remettre pour le 27 avril au plus tard.