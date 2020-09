Le néerlandais ne sera plus enseigné à Bertrix: voici pourquoi

À Bertrix, la rentrée scolaire en a surpris plus d'un. Cette année, le cours de néerlandais ne sera plus donné dans les écoles communales. Fini l'apprentissage d'une de nos langues nationales, place au cours d'anglais. Le bourgmestre de Bertrix, Mathieu Rossignol, a expliqué les raisons de cette décision dans C'est pas tous les jours dimanche.

Il n'y aura plus de cours de néerlandais dans les 7 écoles communales de Bertrix. Une décision qui a été prise en concertation avec le bourgmestre, les pouvoirs organisateurs et les directeurs d'écoles. Pourquoi ce changement dans le programme ? Mathieu Rossignol, bourgmestre de Bertrix (MR), l'a expliqué dans C'est pas tous les jours dimanche. "C'était une demande qui émanait aussi des parents. On se rend compte que quand les élèves franchissent la porte du secondaire, que ce soit à Bertrix ou dans les communes voisines, la première langue proposée après le français, c'est l'anglais. Notre but, c'est vraiment que les élèves qui arrivent dans le secondaire puissent être au même niveau que d'autres élèves qui arrivent d'autres écoles."

Pour lui, l'enseignement du néerlandais n'est donc plus prioritaire. "Non, dans le cas où l'enseignement secondaire des écoles voisines permette l'anglais en première et deuxième secondaire."