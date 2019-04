Le parc 'Semois Aventure' de Bouillon est fermé: une partie de la falaise risque de s'effondrer

Un morceau de falaise menace de s’effondrer au parc 'Semois Aventure' à Bouillon. La commune a donc décidé de fermer le site. Une décision dramatique pour le parc alors que la saison touristique commence à peine.

La carrière du Beaubru, à Bouillon, et le chemin forestier passant au-dessus ont été fermés jeudi sur décision du bourgmestre bouillonnais Patrick Adam, à la suite d'un important risque d'éboulement de roche. Cette décision prise pour des motifs de sécurité a des répercussions immédiates pour "Semois Aventure" qui y organise des activités comme un death-ride, du rappel ou un parcours aventure.

"On attend les nouvelles de la commune"

Un géologue spécialisé s'est rendu sur les lieux jeudi matin. "Une brèche de plus d'un mètre est apparue en l'espace d'un mois. C'est un bloc de 40.000 mètres cubes, soit entre 120 et 150.000 tonnes de roches qui menacent de s'effondrer à tout moment. Nous avons averti Patrick Duret, le responsable de Semois Aventure. Il est bouleversé. Depuis le début de l'après-midi, il contacte les groupes qui devaient venir faire des activités sur le site", confiait le bourgmestre de Bouillon à l'Avenir. Patrice Duret, responsable du parc d'aventures: "Au niveau de la sécurité, nous sommes obligés de fermer. Plus de clients, plus d'activités. La saison est actuellement fermée pour le parc. On ne peut pas se permettre de mettre des personnes sur la paroi voire au sol avec ces risques d'éboulement (…).On attend les nouvelles de la commune, mais je suis sceptique."

Par ailleurs, une équipe du service public de Wallonie a inspecté la nationale 89 qui se trouve à proximité des lieux, au pied de la falaise en question. Elle a analysé la situation afin d'établir si des mesures devaient être mises en place.