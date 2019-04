Le Parc Semois Aventure provisoirement fermé pour risque d'éboulement

La carrière du Beaubru, à Bouillon, et le chemin forestier passant au-dessus viennent d'être fermés, sur décision du bourgmestre bouillonnais Patrick Adam, à la suite d'un important risque d'éboulement de roche, annonce jeudi l'Avenir sur son site internet. Cette décision prise pour des motifs de sécurité a des répercussions immédiates pour "Semois Aventure" qui y organise des activités comme un death-ride, du rappel ou un parcours aventure.



Un géologue spécialisé s'est rendu sur les lieux jeudi matin."Une brèche de plus d'un mètre est apparue en l'espace d'un mois. C'est un bloc de 40.000 mètres cubes, soit entre 120 et 150.000 tonnes de roches qui menacent de s'effondrer à tout moment. Nous avons averti Patrick Duret, le responsable de Semois Aventure. Il est bouleversé. Depuis le début de l'après-midi, il contacte les groupes qui devaient venir faire des activités sur le site", confie le bourgmestre de Bouillon à l'Avenir.