Le propriétaire d'un gîte à Offagne dénonce ses occupants à la police: la bulle sociale n'était pas respectée

La police est intervenue vendredi soir dans un gîte à Offagne (Paliseul) pour arrêter une lockdown party, indique le parquet du Luxembourg. Quatorze personnes étaient rassemblées et étaient en infraction par rapport aux restrictions dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.



La police a été prévenue par le propriétaire, qui était venu vérifier que les occupants de son gîte correspondaient bien aux cinq identités de la bulle familiale données par le locataire lors de la réservation. Quand il a remarqué que ce n'était pas le cas, il a contacté la police. Une patrouille s'est présentée un peu avant 22h et les occupants, des Bruxellois âgés entre 20 et 30 ans, ont ouvert sans difficulté.

Une amende de 4.000 euros pour l'organisateur

Plusieurs étaient cachés mais toutes les identités ont finalement été relevées. Ils étaient 14 au total. Du cannabis ainsi que des cartouches d'azote et de l'alcool ont été découverts sur les lieux. La plupart des participants ont reçu une proposition de transaction de 750 euros.

Une autre, de 4.000 euros, a été adressée à l'organisateur, à savoir celui qui avait réservé le gîte. Quatre participants n'ont pas reçu de proposition de transaction puisqu'ils sont considérés en récidive d'infraction Covid et qu'une telle proposition ne peut être adressée qu'à une seule reprise. Ils seront cités devant le tribunal de police avec un risque de sanction supérieur à la transaction de base, annonce le parquet.