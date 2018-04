Incendie en cours au ranch Don Diego à Harre (vidéo)

Un énorme incendie s'est déclenché ce samedi vers 17h30 au ranch Don Diego de Harre (Manhay), en province de Luxembourg, nous ont confirmé les pompiers d'Erezée suite aux nombreux signalements qui nous sont parvenus via notre bouton orange Alertez-nous.



Le déploiement des secours est très conséquent avec une quinzaine de véhicules sur place et les zones de Luxembourg et de Liège mobilisées. Le bâtiment a rapidement pris feu en raison de sa composition, avec une structure en bois et un toit de paille. L'incendie était toujours en cours à 19h15.



Aucun blessé ne serait à déplorer, une importante évacuation du domaine comprenant un hôtel, un restaurant et de nombreux animaux ayant été organisée rapidement. La cause de l'incendie et l'étendue des dégâts ne sont pas encore connues.