Le site de la Baraque de Fraiture interdit dès ce jeudi aux touristes

Le site de la Baraque de Fraiture est désormais interdit aux touristes suite à une décision concertée jeudi entre le gouverneur de la province de Luxembourg, les bourgmestres de Manhay et Vielsalm (dont le site est situé sur son territoire) et la zone de police locale Famenne-Ardenne.



Les touristes d'un jour ont afflué dans cette région du nord de la province de Luxembourg, suite aux chutes de neige. "Cependant, cet afflux provoque, principalement sur le site de la Baraque de Fraiture, bon nombre d'embarras de circulation et de multiples rassemblements qui sont absolument à éviter compte tenu du contexte sanitaire actuel", constate le gouverneur de la province de Luxembourg, Olivier Schmitz, dans un communiqué.

Concrètement, le site de la piste de ski de la Baraque de Fraiture est fermé dès ce jeudi 31 décembre et l'accès à la zone est interdit au départ du rond-point de la Baraque de Fraiture sur la RN30 vers Manhay ; les villages de Fraiture, Regné, Bihain, Petites-Tailles, Malempré et Odeigne sont accessibles uniquement en circulation locale ; la circulation sur la RN30 est interdite dans le sens provenant de Manhay entre la Rue Derrière la Tour et la Baraque de Fraiture ; le stationnement sur cette même RN30 n'est autorisé que sur la gauche de la chaussée dans un sens de circulation, à savoir en provenance de la Baraque de Fraiture.

Une signalisation adéquate a été mise en place

L'arrêté de police pris jeudi par le bourgmestre de Vielsalm, Elie Deblire, stipule aussi que "les rassemblements de personnes sont interdits sur le site de la Baraque de Fraiture et dans les villages de Fraiture, Regné, Bihain et Petites-Tailles". Ces diverses mesures sont d'application dès ce 31 décembre et jusqu'à nouvel ordre. Une signalisation adéquate a été mise en place aux endroits concernés et une présence policière sera assurée.

"Par ailleurs, les prochaines heures seront encore marquées par de fortes précipitations hivernales. Nous déconseillons à tous les automobilistes de prendre la route en direction de la province de Luxembourg, les conditions de circulation pouvant s'avérer dangereuses", indique le gouverneur de la province de Luxembourg. Et de conclure : "En cette période de vacances scolaires, nous comprenons l'envie qu'ont beaucoup de familles de profiter des joies de l'hiver. Gardons cependant à l'esprit que la priorité doit rester la santé et la sécurité de tous."